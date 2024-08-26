На трассе в окрестностях свердловского города в ДТП с трактором погибла девочка-подросток

ИРБИТ, 26 августа, ФедералПресс. На трассе под Ирбитом в ДТП погибла 15-летняя девочка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла поздним вечером 25 августа на 6-м км автодороги Малахова – Горбуновское.
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