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"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ

"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ

На Украине есть министр восстановления, инфраструктуры и транспорта. Зовут его Николай Калашник. Ему 36 лет, по специальности – таможенный брокер.

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