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Царьград

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Совфед продлил "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

Совфед продлил "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

Совет Федерации одобрил закон, продлевающий "гаражную амнистию" до сентября 2031 года. С 2021 года россияне оформили около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков.

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