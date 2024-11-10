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Царьград

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Жители дома по проспекту Гагарина остаются без газа больше недели

Жители дома по проспекту Гагарина остаются без газа больше недели

После отравления двух жильцов квартиры дома №116 по пр. Гагарина в Нижнем Новгороде весь дом остался без газа.

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