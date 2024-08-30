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В Бундестаге призвали не делать ФРГ «магнитом» для беженцев в Европе

В Бундестаге призвали не делать ФРГ «магнитом» для беженцев в Европе

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) раскритиковала согласованный правительством ФРГ новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными исламистами и заявила, что Германия больше не должна быть магнитом для беженцев в Европе.

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