В Бундестаге призвали не делать ФРГ «магнитом» для беженцев в Европе

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) раскритиковала согласованный правительством ФРГ новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными исламистами и заявила, что Германия больше не должна быть магнитом для беженцев в Европе.