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Фернандо Алонсо — 45 лет: что дальше? Пять возможных сценариев

Фернандо Алонсо — 45 лет: что дальше? Пять возможных сценариев

Aston MartinСамый возрастной гонщик Формулы 1 за последние полвека отметил юбилей. Что делать Алонсо в свои 45 лет: остаться в Больших Призах ещё на один-два сезона, попробовать силы в других гоночных категориях или вовсе повесить шлем на гвоздь? Возможные варианты оценил журналист Motorsport Magazine Пабло Элизальде.

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