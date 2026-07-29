Фернандо Алонсо — 45 лет: что дальше? Пять возможных сценариев

Aston MartinСамый возрастной гонщик Формулы 1 за последние полвека отметил юбилей. Что делать Алонсо в свои 45 лет: остаться в Больших Призах ещё на один-два сезона, попробовать силы в других гоночных категориях или вовсе повесить шлем на гвоздь? Возможные варианты оценил журналист Motorsport Magazine Пабло Элизальде.