NPP: зависимость от кофе может передаваться по наследству

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в США провели генетическое исследование взаимосвязи между потреблением кофе и наследственностью, используя данные более 130 тысяч участников проекта 23andMe и генетического банка Великобритании с ДНК 334,6 тысяч человек.