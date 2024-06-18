NPP: зависимость от кофе может передаваться по наследству

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в США провели генетическое исследование взаимосвязи между потреблением кофе и наследственностью, используя данные более 130 тысяч участников проекта 23andMe и генетического банка Великобритании с ДНК 334,6 тысяч человек.
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