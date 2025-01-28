Прототип сверхзвукового авиалайнера Boom Supersonic XB-1 впервые преодолел скорость звука28 января 2025 года в 09:04 по местному времени прототип сверхзвукового лайнера Boom Supersonic XB-1 впервые преодолел скорость звука, став первым американским сверхзвуковым гражданским самолётом.
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