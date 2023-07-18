Простые финны " окучивают" свой "Эдускунт" трезвыми петициями. Парламент в тупике. Власти раскрыли рты

Sergiy Che

Да и х...й то с ними! Только совсем наивные деффочки без мозгов могли думать, что финнская армия построенная на всех нормативах НАТО, в стране входящей в ЕС и подчиняющейся всем ЕСовским политическим русофобским мейстримам, если чё не будет воевать именно на стороне той НАТО!! 😉 Раньше это было и так ясно у кого нормальные мозги, ну а теперь когда они де-юре в НАТО понятно и самым тормознутым и слава Богу - поставить супротив них нужное количество ракетных комплексов и забить!))