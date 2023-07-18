Финский "Эдускунт" заседает. Простой финский народ уже оказывается отреагировал на вступление Финляндии в НАТО под предводительством сегодняшних властей страны.
Простые финны " окучивают" свой "Эдускунт" трезвыми петициями. Парламент в тупике. Власти раскрыли рты
Комментарии
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лл
лина любимцева
А то "простые финны" не знали о намерениях Финляндии вступить в НАТО?!! Знали ведь... И МОЛЧАЛИ!! Так что, пусть теперь получают по полной программе натовские хлеба!!
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15 час.
Sergiy Che
Да и х...й то с ними! Только совсем наивные деффочки без мозгов могли думать, что финнская армия построенная на всех нормативах НАТО, в стране входящей в ЕС и подчиняющейся всем ЕСовским политическим русофобским мейстримам, если чё не будет воевать именно на стороне той НАТО!! 😉 Раньше это было и так ясно у кого нормальные мозги, ну а теперь когда они де-юре в НАТО понятно и самым тормознутым и слава Богу - поставить супротив них нужное количество ракетных комплексов и забить!))
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Ну финны и эстонцы всегда подтормаживают, только дошло до них, так и страну просрете, как скакуны кастрюлеголовые !
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1 час.
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