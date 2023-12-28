В Омской области Полицейский Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым Годом

Сотрудники полиции совместно с Общественным советом при отделе МВД России по Большереченскому району в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» организовали праздничное поздравление воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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