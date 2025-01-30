Сотрудники предприятия смогли добиться повышения зарплаты после вмешательства инспекции труда

Речь идет о сотрудниках предприятия по производству мебельной фурнитуры Инспекция труда по Смоленской области помогла работникам предприятия-производителя мебельной фурнитуры добиться более высоких зарплат.
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