Товарооборот России с ШОС в 2025 году превысил 30 триллионов рублей, а в первом полугодии этого года увеличился на 18%, причем основную часть расчетов вели в национальных валютах.
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