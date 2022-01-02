Сомнолог Царева посоветовала спать по режиму во время новогодних праздников

Новогодние праздники, особенно вкупе с перенесенным COVID-19, могут стать поводом для бессонницы. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться простых правил, заявила руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.