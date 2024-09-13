Влияние Меркурия в Деве, что планета принесет с 11 по 26 сентября знакам зодиака Алёна Юрьева С 9 по 26 сентября 2024 года Меркурий проходит через знак Девы, что оказывает значительное влияние на то, как мы общаемся, мыслим и воспринимаем окружающий мир.