Рубио отказался посещать встречу глав МИД G20 в ЮАР из-за антиамериканизма

Новый госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что не намерен участвовать во встрече глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге 20-21 февраля, свое решение он объяснил антиамериканской политикой Южно-Африканской Республики (ЮАР).