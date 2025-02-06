Рубио отказался посещать встречу глав МИД G20 в ЮАР из-за антиамериканизма

Новый госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что не намерен участвовать во встрече глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге 20-21 февраля, свое решение он объяснил антиамериканской политикой Южно-Африканской Республики (ЮАР).
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