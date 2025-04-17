В Алексеевском бесплатно заменят старые окна на современные шумозащитные системы

В рамках реализации программы ОАО «РЖД» по защите жилых помещений от транспортного шума, у жителей Алексеевского района есть уникальная возможность заменить старые окна на современные шумозащитные системы абсолютно бесплатно.
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