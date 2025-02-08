Чемодан, вокзал, Брюссель: Россия ударила Евросоюз в неожиданное место

За мировой новостной повесткой, где безоговорочное лидерство держит Дональд Трамп с новым блокбастером «Слон в лавке Судного дня», порой скрываются события, которые могут кардинально повлиять на международные расклады в неочевидных узловых точках.
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