Психолог озвучила основную причину разводов среди русских

Мустафина назвала деньги одной из основных причин разводов"Лента.ру" узнала от психолога Эльнары Мустафиной, что самый сильный кризис в супружеских отношениях приходится на 1,3,7 и 14 год совместной жизни.
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