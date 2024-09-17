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Психолог озвучила основную причину разводов среди русских

Психолог озвучила основную причину разводов среди русских

Мустафина назвала деньги одной из основных причин разводов"Лента.ру" узнала от психолога Эльнары Мустафиной, что самый сильный кризис в супружеских отношениях приходится на 1,3,7 и 14 год совместной жизни.

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