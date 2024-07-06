Зайцев про обмен Сергачева: «Я бы отреагировал вообще спокойно, это новый вызов. Он едет в «Юту» на позицию главного защитника, все будет хорошо»

– Кстати, Сергачева на днях обменяли из «Тампы» в «Юту». Это ведь потрясение для любого игрока? Михаил только купил дом мечты в Тампе, с «Лайтнинг» он завоевал два Кубка Стэнли.
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