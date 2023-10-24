Бочкарёв: В Москве до 2027 года введут 32 объекта культуры

Москва ответственно относится к сохранению своего культурного наследия В ближайшие три года в столице завершится реконструкция и строительство 32 таких объектов, сообщил заместитель мэра Москвы в по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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