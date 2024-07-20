Салливан заявил, что США могут отменить ограничения на удары вглубь России

Вашингтон может изменить позицию по допустимости ударов Киева американским оружием вглубь территории России, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июля на площадке Аспенского форума, сообщает РИА Новости.
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