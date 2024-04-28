Растения, привлекающие деньги в дом

Талисманом для роста достатка могут быть и растение в горшочке, и пшеничный снопик, и веточки, и рисунок! Наверняка все знают, что богатство привлекают такие комнатные растения, как толстянка и герань (пеларгония), особенно если в землю, в которой они растут, закопать монетки.