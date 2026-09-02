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Царьград

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Атака ВСУ на регионы России: сбиты десятки дронов. Подробности ночного "налёта"

Атака ВСУ на регионы России: сбиты десятки дронов. Подробности ночного "налёта"

Украинские боевики не оставляют попыток налёта на регионы России. Они запускают беспилотники по "целям".

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