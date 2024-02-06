Глава РАН Красников: через пять лет в мире станет меньше шоферов и переводчиков

Примерно через пять лет в мире начнет сокращаться число рабочих мест в целом ряде профессий. Об этом рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью ТАСС к 300-летнему юбилею РАН.
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