В Хабаровском крае сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в финансировании экстремистской организации

Следователем СЧ СУ УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре на основании материалов Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю и УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.