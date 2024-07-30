В 2024 году в Москве планируется отремонтировать более 300 инженерных сооружений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о масштабном ремонте инженерных сооружений в столице. За период до 2024 года специалисты планируют отремонтировать более 150 объектов, в том числе 24 путепровода, 57 дорог, Живописный и Шелепихинский мосты, четыре тоннеля и пространство между МКАД и Профсоюзной улицей.