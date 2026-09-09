Путин: в 2026 году темпы роста товарооборота России и Вьетнама удвоились

За первые шесть месяцев 2026 года темпы роста товарооборота между Россией и Вьетнамом удвоились. Об этом 9 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом в Кремле.
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