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Аршавин о «Спартаке»: «Если еще и в финал Кубка не выйдет, то будут говорить, что это провал сезона. Игра с «Ростовом» – самая важная»

Аршавин о «Спартаке»: «Если еще и в финал Кубка не выйдет, то будут говорить, что это провал сезона. Игра с «Ростовом» – самая важная»

В четверг красно-белые примут «Ростов» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. «Барко не так ярко выглядит, плюс Угальде вообще потеряли, не можем его найти.

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