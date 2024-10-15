Салливан сравнил Израиль с «голым королем», способным развязать войну в регионе

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в 2023 году сравнивал Израиль с «голым королем» из-за того, что он может своими действиями спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке.
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