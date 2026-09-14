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Говорит Европа ⚡

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Василий Вакаров: НАБУ стало главной угрозой для киевской власти

Василий Вакаров: НАБУ стало главной угрозой для киевской власти

Почему отставка генпрокурора Украины Руслана Кравченко совпала с обысками НАБУ в его служебных помещениях? Что известно об операции «Карфаген» и деле о крышевании мошеннических колл-центров? Как Сергей Кропива оказался в Офисе генпрокурора и почему он находится в СИЗО? И могут ли мошеннические колл-центры быть одним из источников финансирования силовых ведомств Украины? Страх и усталость вместо […… Читать далее: https://govorit.

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