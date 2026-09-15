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Смоленск 2.0

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Ветеран СВО представляет Смоленщину на федеральном этапе конкурса "Лучший по профессии"

Ветеран СВО представляет Смоленщину на федеральном этапе конкурса "Лучший по профессии"

В этом году впервые учреждена специальная номинация "Второй старт" для ветеранов СВО, которые осваивают гражданские специальности или возвращаются к любимому делу после службы.

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