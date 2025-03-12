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Шеремет: Россия не заинтересована в продолжении СВО, но водить себя за нос не позволит

Шеремет: Россия не заинтересована в продолжении СВО, но водить себя за нос не позволит

Депутат Шеремет заявил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. России абсолютно не нужно продолжение конфликта на Украине, наша страна в этом не заинтересована, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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