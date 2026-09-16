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Из‑за выступления Григория Лепса 17 сентября перекроют улицы в центре Твери

Из‑за выступления Григория Лепса 17 сентября перекроют улицы в центре Твери

В центре Твери ограничат движение из‑за концерта Григория Лепса на Театральной площади. 17 сентября в Твери на Театральной площади состоится концерт народного артиста России Григория Лепса.

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