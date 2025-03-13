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ФСБ пресекла теракты через рассылку заминированных парфюмерных наборов

ФСБ пресекла теракты через рассылку заминированных парфюмерных наборов

По информации ФСБ, во время досмотра в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях нашли пять посылок, которые содержали самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы.

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