ФСБ пресекла теракты через рассылку заминированных парфюмерных наборов

По информации ФСБ, во время досмотра в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях нашли пять посылок, которые содержали самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы.
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