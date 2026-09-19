Розовый фламинго устроил настоящее шоу в Москве — и вот чем всё закончилось!

Москва — город контрастов, и на этот раз она решила удивить по-настоящему. Представьте себе: среди привычных уток и голубей вдруг появляется настоящий розовый фламинго! Да не где-нибудь, а сначала у Большого Трешневского пруда, а потом и вовсе в Новой Москве, где он важно вышагивал вдоль оживлённой автомобильной дороги.
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