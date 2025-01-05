«Россия получает то, что заслуживает»: Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил наступление ВСУ на Курском направлении Киевская хунта подтверждает начало наступления украинских войск в Курской области.
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«Россия получает то, что заслуживает»: Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил наступление ВСУ на Курском направлении Киевская хунта подтверждает начало наступления украинских войск в Курской области.
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