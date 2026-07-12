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FiNE NEWS

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Глава МИД Польши критикует США за смещение внимания от Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство в связи с тем, что американские политики сосредоточились на иранской проблематике, оставив без должного внимания вопросы, связанные с Европейским союзом и Украиной.

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