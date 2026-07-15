Власти Китая заставили людей бросить своих ИИ-возлюбленных

Китайские власти одним решением перечеркнули миллионы виртуальных романов.Как сообщает Bloomberg, Пекин ввел новые правила, запрещающие платформам создавать контент, который может вызывать у несовершеннолетних сильную эмоциональную зависимость или подрывать реальные человеческие отношения.
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