Легковушка попала под грузовой поезд в Дагестане

Три человека погибли в результате столкновение грузового поезда и легкового автомобиля в Дагестане. Авария произошла между станциями Ачи и Манас рано утром 30 мая, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
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