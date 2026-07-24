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Царьград

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OFAC исключило Bel-Kap-Steel из санкционного списка США

OFAC исключило Bel-Kap-Steel из санкционного списка США

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) сняло санкции с Bel-Kap-Steel, зарегистрированной в Майами в 1998 году.

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