Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что правду о состоянии здоровья Байдена скрывают

Экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что американская администрация скрывает правду о текущем состоянии здоровья главы страны Джо Байдена, что вызывает "тревогу".
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