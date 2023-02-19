Аргументы недели

98 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    в общем каждый новый расейский лидер бежит договариваться с жидоанглосаксонскими пидорами и так раз за разом с 19 век...Игорь Морозов: се...
  • Виталий Цуканов
    Так хорошо будет. Гребня и Макара вместе с галченышем.Основатель «Восто...
  • Лев Нецветаев
    Бонапартов у нас не пересчитать...Кадыров заявил, ч...

Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что правду о состоянии здоровья Байдена скрывают

Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что правду о состоянии здоровья Байдена скрывают

Экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что американская администрация скрывает правду о текущем состоянии здоровья главы страны Джо Байдена, что вызывает "тревогу".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх