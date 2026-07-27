Смертельная ночь: дроны ударили по Ростову и Белгороду, есть погибшие и раненые В ночь на понедельник несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ.
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Смертельная ночь: дроны ударили по Ростову и Белгороду, есть погибшие и раненые В ночь на понедельник несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ.
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