Офицер-садист из ВСУ: «Когда пойдут миллионы русских, текущая война покажется нам легкой разминкой»

Даже гипотетический развал России чреват для Украины будущим жестоким поражением. Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее признавшийся, что отдал приказ кастрировать пленных российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мы опять внизу: п...
- Мы опять внизу: п...
- Экс-куратор эстон...
почему он до сих пор рассуждает ???????????