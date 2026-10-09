Офицер-садист из ВСУ: «Когда пойдут миллионы русских, текущая война покажется нам легкой разминкой»

Даже гипотетический развал России чреват для Украины будущим жестоким поражением. Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее признавшийся, что отдал приказ кастрировать пленных российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».