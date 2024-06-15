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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Родины» Артига возглавит «Химки». Контракт – по схеме «2+1» (Иван Карпов)

Испанский специалист возглавит подмосковную команду, стороны договорились. Новый главный тренер красно-черных подпишет контракт на два года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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