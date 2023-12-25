Какие глупости думали жители СССР о будущем? Симптом скорого распада — с таким идеализмом и фантазиями каши не сваришь

Советские люди жили не деньгами, не мрачными убеждением, что люди в основном подонки, жлобы, хапуги и тупицы. Они жили светлыми надеждами, что всё дурное уйдет, наука научится побеждать все болезни, уйдут все пороки, души людей будут чисты, всё самое лучшее и интересное впереди, когда встанет задача освоения космоса всем человечеством. Во всем мире будет мир, дружба, взаимопонимание, рост знаний и сознания. На этом настраивала коммунистическая идеология. Это было обращение к душам. А капитализм обращен к туловищу с его утробой. Мы и свалились к утробе. Хорошо, что те ребята об этом не знают.

Сергей Крутских

Автор враг народа, что он пишет: "Для начала отметим, что советским людям свойственен совершенно глупый оптимизм. В будущем будут жить только красивые, благородные и счастливые люди. А почему? Это ведь означает фашизм: нужно будет убить всех некрасивых, неблагородных и несчастливых?". До чего же надо ненавидеть свой народ, что бы писать такое. Советский Союз - это не фашистская Германия, где уничтожали больных и хотели вывести новую расу людей. В СССР - для больных людей с диагнозом шизофрения и др. болезней - строились больницы и пансионаты, дома для престарелых. Сегодня во всех практически сёлах закрыты фельдшерские пункты, районные поликлиники без врачей.... Народ прошлого мечтал о лучшей доли своим потомка, в посланиях ни слова о богатстве, а о том, что уйдут все пороки, души людей будут чисты, всё самое лучшее и интересное впереди. Сегодня народ в поселениях, как в зоне, кругом железные двери и решетки...