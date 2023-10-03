Спортсмен из Темиртау стал бронзовым призёром Азиатских игр

Спортсмен из Темиртау Кирилл Тубаев на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) завоевал бронзовую медаль. Он финишировал третьим в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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