Спортсмен из Темиртау стал бронзовым призёром Азиатских игр

Спортсмен из Темиртау Кирилл Тубаев на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) завоевал бронзовую медаль. Он финишировал третьим в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.