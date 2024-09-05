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Путин: не России определять фаворита президентской гонки в США

Путин: не России определять фаворита президентской гонки в США

Россия не будет определять "фаворитов" на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, трансляция представлена в Telegram-канале Кремля.

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