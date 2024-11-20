Домашний арест и арест имущества: суд ждет главу поселения на Кубани за махинации с бюджетом

По данным следствия, в мае прошлого года администрация Черноморского поселения заключила договор с ООО на создание проектной документации и сопровождение государственной экспертизы сметной стоимости реконструкции одного из парков.
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