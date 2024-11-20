ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Свежо предание... Да Запад давно смеется надо всей этой пустопорожней болтовней про "Красные линии"Срочно! Путин мож...
  • Evgenija Palette
    Понравилось - вчера прочла в ИНЕТЕ - ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ И НОРВЕГИЯ получили ПРИКАЗ ИЗ ВАШИНГТОНА - ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ ...Срочно! Путин мож...
  • ИгорьОвчаренко
    Кто то есть в правительстве ,кто обязан рисовать эти красные линии.  Рисовать проще чем отвечать  равноценно да ещё и...Срочно! Путин мож...

Домашний арест и арест имущества: суд ждет главу поселения на Кубани за махинации с бюджетом

Домашний арест и арест имущества: суд ждет главу поселения на Кубани за махинации с бюджетом

По данным следствия, в мае прошлого года администрация Черноморского поселения заключила договор с ООО на создание проектной документации и сопровождение государственной экспертизы сметной стоимости реконструкции одного из парков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх