«На таких людях держится страна»: Магдеев передал челнинцам медали Министерства обороны

Аппаратное совещание в Набережных Челнах глава города Наиль Магдеев начал с церемонии награждения. За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, медалью Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества» награждены генеральный директор группы компаний «ПРОФИТ», депутат Государственного Совета РТ Марсель Мингалимов и учредитель торгового дома «ТЭМ» Фаил Шарифуллин.