Блинкен призвал к срочному оказанию помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО в четверг, 4 апреля, призвал срочно оказать Украине дополнительную помощь, ссылаясь на просьбу главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, – сообщают СМИ.
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